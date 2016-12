foto Ap/Lapresse

13:14

- Un aereo in partenza dall'aeroporto britannico di Glasgow e diretto ad Alicante, in Spagna, è stato evacuato poco prima del decollo per la presenza di fumo a bordo. Durante le operazioni di evacuazione 17 persone sono rimaste intossicate; tutti i 189 passeggeri hanno comunque abbandonato il Boeing 737 di Jet2 tramite gli scivoli di emergenza.