La polizia le rifiuta un passaggio, ragazza uccisa dopo un'ora

foto Dal Web 10:49 - “Non effettuiamo servizio taxi”: così la polizia inglese ha liquidato una ragazza di 28 anni che un’ora dopo è stata aggredita e uccisa. Caroline Coyne, di Nottingham, il 23 luglio di un anno fa, aveva chiesto un passaggio a due agenti, all’1 di notte. - “Non effettuiamo servizio taxi”: così la polizia inglese ha liquidato una ragazza di 28 anni che un’ora dopo è stata aggredita e uccisa. Caroline Coyne, di Nottingham, il 23 luglio di un anno fa, aveva chiesto un passaggio a due agenti, all’1 di notte.

Tornava a casa da una festa, dopo aver rifiutato le avances di Carl Powell, 24 anni. Il ragazzo, non accettando il no, ha inseguito e poi ucciso a randellate Caroline. La polizia però si difende: “Non possiamo accompagnare la gente a casa”, dice in un comunicato. La famiglia della giovane però non ci sta. E annuncia battaglia, soprattutto dopo la diffusione delle immagini degli ultimi momenti di Caroline, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Nelle riprese si vede chiaramente l’inseguimento e poi l’aggressione. “Gli agenti avrebbero dovuto aiutarla, era spaurita e un po’ alticcia”, commenta Jason Stansfield, il patrigno, “Potevano darle un passaggio in un luogo sicuro, invece l’hanno trattata come un peso”. Dopo la diffusione del video, Coyne è stato arrestato e resteraà in carcere per almeno 20 anni. Su di lui pende anche un’altra accusa per aggressione. Caroline è stata ritrovata solo la mattina dopo la morte. Un uomo aveva sentito le urla, ma, non vendo visto nulla, era tornato a letto. Evidenti sul corpo della giovane i segni della violenza e profonde ferite alla testa. Dopo il verdetto, l'ispettore capo Tony Heydon di Nottinghams ha detto che i due ufficiali hanno agito in conformità con il protocollo. La madre della vittima, Mandy Coyne, hanno detto che è disperata, ma confida nella giustizia. Caroline la scia due figli piccoli.