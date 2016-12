foto Dal Web

01:07

- A oltre 11 anni di distanza è stata identificata un'altra vittima dell'11 settembre: si tratta di una donna di 52 anni, Anna Laverty, che quella mattina era al lavoro come segretaria nell'ufficio legale in una delle due torri del World Trade Center. Secondo l'ufficio di medicina legale di New York, l'identificazione dei resti della donna è stata possibile grazie a nuovi esami del Dna. Finora, sono 1.634 su 2.753 le vittime identificate.