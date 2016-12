Usa,strage in salone di bellezza: uccise 3 donne

foto Ap/Lapresse 00:09 - Strage in un salone di bellezza a Casselberry, in Florida: un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendo tre donne e ferendone una quarta. Il killer è poi uscito e si è sparato poco lontano dal luogo del triplice delitto, uccidendosi. Una delle tre vittime era incinta. La donna ferita è stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. - Strage in un salone di bellezza a Casselberry, in Florida: un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendo tre donne e ferendone una quarta. Il killer è poi uscito e si è sparato poco lontano dal luogo del triplice delitto, uccidendosi. Una delle tre vittime era incinta. La donna ferita è stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto rivelato dalla polizia ai media locali, il killer si chiamava Bradford Baumet, e proprio oggi sarebbe dovuto comparire davanti al tribunale di Orange County per una causa di violenza domestica ai danni della direttrice del "Las Dominicans M & M Hair Salon", Marcia Santiago. La 45enne sarabbe stata l'ex fidanzata di Baumet.



La portavoce della polizia Sara Brady ha spiegato che circa due ore prima dell'udienza, intorno alle 11:00 di mattina ora locale (le 17:00 in Italia), Baumet, 36 anni, è entrato nell'istituto di bellezza, in un centro commerciale della cittadina a nord-est di Orlando, e ha iniziato a sparare contro le dipendenti.



Gli investigatori non hanno ancora reso nota l'identità delle persone uccise, e non è chiaro se Santiago sia tra le persone accuse. Alla base della strage tuttavia ci sarebbe proprio una lite scoppiata con l'ex fidanzata, che nelle ultime settimane lo aveva denunciato, e oggi doveva presentarsi in Corte per deporre contro di lui.



Due donne si sono nascoste in bagno, un'altra è riuscita a fuggire da una porta di servizio, mentre una terza, rimasta ferita, è ora ricoverata in ospedale. Dopo aver fatto fuoco l'uomo si è recato a casa di un amico a qualche chilometro di distanza dal luogo del delitto spiegando di avere dei "problemi che non poteva risolvere", quindi si è ammazzato.