foto Afp

16:29

- Saranno pure stati colpevoli di coltivare piante di marijuana ma, i soldi, li davano in beneficenza.Il fine giustifica i mezzi? Una coppia inglese - Michael Foster, 62 anni, Susan Cooper, 63 - è stata condannata a tre anni di reclusione per aver coltivato cannabis nella loro fattoria durante gli ultimi sei anni. Peccato che la somma guadagnata - circa 400.000 sterline - l'abbiano usata per aiutare famiglie africane in difficoltà di un villaggio Keniano.