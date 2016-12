foto Ansa

16:02

- Il presidente francese Francois Hollande dice no alle richieste della Germania di creare un "supercommissario" con potere di veto sui bilanci nazionali. "Non è ancora tempo per aprire un nuovo Trattato", spiega Hollande. Il leader francese, pur riconoscendo le "ragioni elettorali" di Angela Merkel, nello stesso tempo ricorda che Francia e Germania hanno "una responsabilità comune: fare uscire la zona dell'euro dalla crisi".