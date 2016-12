- Lo storico settimanale americano "Newsweek" ha annunciato la chiusura dell'edizione cartacea. Il prossimo 31 dicembre comparirà in edicola l'ultima copia stampata e da quel momento in avanti la testata diventerà esclusivamente digitale. A pagarne le spese la redazione giornalistica che subirà un consistente taglio di risorse . Lo scrivono Tina Brown, e Baba Shetty, l'amministratore delegato, sul sito The Daily Beast.

Nel liquidare la gloriosa versione cartacea l'azienda ripercorre gli ultimi anni della testata: quattro anni fa, infatti, fu varato il "The Daily Beast"; due anni dopo la nuova realtà è stata fusa con lo storico magazine "Newsweek", che era stato venduto dal Washington Post a Sidney Harman. Il sito "The Daily Beast" ogni mese ospita più di 15 milioni di visitatori unici, con un +70% rispetto all’anno precedente.

A sostenere "Newsweek Global" ci saranno le sottoscrizioni a pagamento visto che la nuova versione all digital sarà disponibile sia per tablet che per il web, con una selezione di notizie disponibile gratuitamente sul sito "The Daily Beast".

Nel comunicato, la direzione di "Newsweek" spiega che amplierà la propria presenza sui tablet e online, ma anche le partnership globali e gli eventi. La nuova realtà digitale che prenderà vita sarà chiamata "Newsweek Global" e prevederà una singola edizione per tutto il mondo, con un target di lettori mobili, opinion-leading che vogliono essere informati sui fatti internazionali in un contesto sofisticato.

Continua a realizzarsi, a quanto pare, la profezia dello studioso dell'editoria americana, Philip Meyer secondo il quale l'ultima sgualcita copia su carta del "New York Times" sarà acquistata nel 2043. Data che, secondo l'esperto, segnerebbe la morte di tutta l'informazione su carta. In attesa di assecondare Meyer, dal 2011 il "New York Times" ha scelto di far pagare anche una parte dei contenuti del proprio sito, strada che il "Wall Street Journal" aveva seguito già dal 2004.

Prima di "Newsweek" a fare la drastica scelta di rinunciare alla carta a vantaggio del web c'era stato il "Christian Science Monitor". Fuori dal settore dell'informazione tout-court, anche l'autorevole "Enciclopedia Britannica" ha rinunciato alla carta per circolare in versione digitale .

Resiste invece, il quotidiano inglese "Guardian". Al concorrente "Telegraph" che ne pronosticava un'imminente chiusura dell'edizione stampata per mancanza di liquidità, il giornale progressista ha seccamente replicato: "Il 'Guardian' non smetterà di uscire in edicola a breve". In quel "a breve", però, vengono riassunte tutte le difficoltà e le incertezze economiche del settore editoriale.