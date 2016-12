foto Ap/Lapresse Correlati Sciopero in Grecia degenera in violenza

Grecia, tentato assalto al Parlamento

Molotov contro la polizia 19:46 - Violenti scontri sono scoppiati ad Atene durante la manifestazione per lo sciopero generale. La polizia in assetto anti-sommossa ha sparato lacrimogeni per disperdere centinaia di black bloc che avevano scagliato bottiglie incendiarie nei pressi di Piazza Syntagma. Alcuni giovani hanno lanciato molotov e sassi contro gli agenti. Testimoni parlano anche di una vittima: un 66enne morto a causa di un infarto. - Violenti scontri sono scoppiati ad Atene durante la manifestazione per lo sciopero generale. La polizia in assetto anti-sommossa ha sparato lacrimogeni per disperdere centinaia di black bloc che avevano scagliato bottiglie incendiarie nei pressi di Piazza Syntagma. Alcuni giovani hanno lanciato molotov e sassi contro gli agenti. Testimoni parlano anche di una vittima: un 66enne morto a causa di un infarto.

Migliaia di cittadini greci sono scesi per le strade come segno di protesta per le nuove misure di austerità che il governo ellenico sta concordando con la troika Ue-Bce-Fmi necessarie per sbloccare la nuova tranche di aiuti da 31 miliardi di euro.



Le manifestazioni hanno provocato un forte rallentamento dei servizi pubblici anche a causa della nuova decisione allo sciopero generale, il quarto da inizio anno, invocato dai sindacati contro le misure del governo. Non funziona nessuna linea ferroviaria, compresi i collegamenti con gli aeroporti, e sono bloccati anche i traghetti. Secondo la polizia nelle strade di Atene sarebbero scesi circa 25mila manifestanti.