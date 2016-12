E l'occasione fece "il prete" ladro....

- Mai come in questo caso, vale il detto “l’occasione fa l’uomo ladro”. E poco importa se a far gola sia stato il denaro in coppia con una bionda. Quello che rende incredibile questa storia, è che il ladro in questione poco prima di scappare con il malloppo diceva messa e assolveva i fedeli dai peccati. Alla fine il religioso, però, è stato arrestato dalla polizia.

E’ successo a Zagabria. Il prete francescano, con tanto di saio, si chiama Sime Nimac, 34 anni e un passato già chiacchierato nella diocesi di Spalato. Giovane attraente, amante del lusso e dello sfarzo, con tanto di orologi costosi al polso, abiti firmati e il vizietto per le macchine sportive come quella crysler che in paese dicono amasse sfoggiare nei giorni di festa.

Per non parlare del piccolo yacht ormeggiato chissà dove e delle donne che di tanto in tanto gli giravano intorno. Insomma non un santo Nimac, tanto meno un prete. Questa volta però il fattaccio che lo ha visto protagonista è finito sulle prime pagine dei principali giornali croati. Perché accanto alla scappatella con una donna sposata, il 34enne francescano si è portato via un milione di euro. Niente male no?

Aguzzando l’ingegno e fiutando l’affare, Sime Nimac ha approfittato della vendita di un terreno di proprietà del Vaticano in una zona turistica della Dalmazia, Baska Voda, dove lui stesso in passato serviva come parroco.

43 mila metri quadrati di terreno vicino al mare che l’arcivescovo di Spalato aveva messo in vendita. Il ricavato sarebbe servito per la ristrutturazione di una chiesa locale. Quei soldi ovviamente non sono mai arrivati in diocesi. Il giovane francescano ha anticipato tutti, arcivescovo e vescovo compresi, chiudendo velocemente l’affare con un’azienda privata ignara della mega truffa.

Il tempo per Nimac di firmare il passaggio di proprietà, la vendita del terreno, riscuotere la cifra a sei zeri e completare il fattaccio scappando con la bella bionda dipendente, pare, della banca dalla quale è stato ritirato il milione di euro. Neanche a dirlo…l’ultima mossa? Far perdere nel nulla le sue tracce. Fino al suo arresto.

Chissà se il “prete playboy” come è stato soprannominato dai giornali croati poco prima di fuggire abbia chiesto anche la benedizione del Signore…