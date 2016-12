Cina, con un vibratore nell'intestino per 5 giorni

foto Sito ufficiale 11:58 - Voleva aumentare il piacere sessuale con la moglie, invece un 30enne cinese si è trovato con un vibratore incastrato nell'intestino. Una disavventura durata addirittura cinque giorni. Per rimuovere il sex toy è stato necessario l'intervento dei medici. "Se non avessimo tolto il vibratore in tempo - ha raccontato il dottore che ha effettuato l'operazione - l'uomo sarebbe potuto entrare in una situazione critica". - Voleva aumentare il piacere sessuale con la moglie, invece un 30enne cinese si è trovato con un vibratore incastrato nell'intestino. Una disavventura durata addirittura cinque giorni. Per rimuovere il sex toy è stato necessario l'intervento dei medici. "Se non avessimo tolto il vibratore in tempo - ha raccontato il dottore che ha effettuato l'operazione - l'uomo sarebbe potuto entrare in una situazione critica".

L' "oggettino" erotico (23 centimetri di lunghezza per 8 di diametro) si era bloccato nelle pieghe dell'intestino e aveva già danneggiato alcuni tessuti. In un primo momento, i medici del Zhongshan Hospital di Shanghai non sono stati in grado di rimuoverlo, per cui l'uomo è dovuto tornare il giorno seguente, dopo aver provato, inutilmente, in altri ospedali.



"Avevamo deciso di operare il giovane - ha detto al "Shanghai Daily" il dottor Yao Liqing - se non fossimo riusciti a rimuovere l'oggetto con un endoscopio. Alla fine non è stato necessario far uso della chirurgia e sia io che i colleghi siamo rimasti stupiti di essere riusciti a togliere un oggetto così grande dall'intestino dell'uomo".



Nel Paese del Sol Levante l'utilizzo di vibratori ed altri sexy toys sta aumentando a dismisura e non è poi così raro che accadono episodi del genere. Secondo quanto ha detto il dottor Yao, "nel 2012 oltre a questo c'erano stati alti tre casi del genere nello stesso ospedale, mentre un solo caso era stato registrato negli ultimi tre anni".