foto Ansa

10:11

- Nel giorno in cui a Bruxelles si apre il vertice dei capi di Stato e di governo, in Grecia si tiene il secondo sciopero generale di 24 ore in tre settimane contro le misure di austerità. Atene ha varato altri 11,5 miliardi di euro di sacrifici per convincere Ue ed Fmi a sbloccare la seconda serie di aiuti da 130 miliardi di euro.