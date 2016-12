A lanciare per primo la proposta di affidare al commissario europeo per gli Affari monetari il potere di porre il veto sui bilanci degli Stati è stato il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble. Le parole del cancelliere, quindi, confermano la linea che l'esecutivo tedesco intende seguire.



Hollande però gela la Merkel: "No a supercommissario"

Il presidente francese Francois Hollande dice no alle richieste della Germania di creare un "supercommissario" con potere di veto sui bilanci nazionali. "Non è ancora tempo per aprire un nuovo Trattato", spiega Hollande. Il leader francese, pur riconoscendo le "ragioni elettorali" di Angela Merkel, nello stesso tempo ricorda che Francia e Germania hanno "una responsabilità comune: fare uscire la zona dell'euro dalla crisi".



"Grecia resti nell'Eurozona"

"Non voglio anticipare il rapporto, ma ripeto quello che ho detto ad Atene: io mi auguro che la Grecia resti nell'eurozona". Così il cancelliere tedesco, Angela Merkel, parla al Bundestag della situazione greca prima del vertice di oggi a Bruxelles. In questo spirito, ha spiegato la Merkel "aspettiamo il rapporto della troika".

"Decisione di salvataggio Spagna spetta a Madrid"

Berlino non interferirà sull'eventuale scelta della Spagna di chiedere o meno il piano di salvataggio europeo. Lo ha chiarito il cancelliere tedesco, Angela Merkel, intervenuta al Bundestag: "La decisione è solo della Spagna se ha bisogno di aiuto e quanto".

Merkel pensa a un fondo di solidarietà Ue

Per superare la crisi, alcuni Paesi hanno bisogno di riforme strutturale molto onerose. Per questo il cancelliere tedesco Angela Merkel ha proposto la creazione di un fondo di solidarietà europeo finanziato con la Tobin Tax, la tassa sulle transazione finanziarie.