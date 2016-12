foto Ap/Lapresse 08:45 - Continua ad ampliarsi, negli Stati Uniti, l'epidemia di meningite dovuta a un fungo presente in una partita di steroidi utilizzati per alleviare il mal di schiena: i morti sono già 19, con 247 casi di contagio registrati in 15 Stati diversi. La situazione è particolarmente grave in Tennessee, con 61 casi e otto morti, e in Michigan, con 48 contagiati e 3 decessi. Secondo le autorità potrebbero essere 14mila le persone a rischio. - Continua ad ampliarsi, negli Stati Uniti, l'epidemia di meningite dovuta a un fungo presente in una partita di steroidi utilizzati per alleviare il mal di schiena: i morti sono già 19, con 247 casi di contagio registrati in 15 Stati diversi. La situazione è particolarmente grave in Tennessee, con 61 casi e otto morti, e in Michigan, con 48 contagiati e 3 decessi. Secondo le autorità potrebbero essere 14mila le persone a rischio.

Le autorità hanno perquisito nella notte tra martedì e mercoledì la farmacia (la New England Compounding Center, di Framingham in Massachusetts) ritenuta responsabile della preparazione, venduta per alleviare il mal di schiena.



I sintomi della meningite fungina sono mal di testa, febbre e nausea che appaiono da una a quattro settimane dopo l'iniezione; ma i sintomi iniziali, simili a quella dell'influenza, sono lievi per cui la malattia - un'infiammazione delle membrane protettive del cervello e del midollo spinale - spesso non viene diagnosticata prima che sia troppo tardi.