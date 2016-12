foto Ap/Lapresse 23:14 - L'Fbi e la polizia hanno arrestato un uomo a New York sospettato di voler attaccare l'edificio della Fed. L'uomo finito in manette è un bengalese, Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, entrato negli Stati Uniti in gennaio con l'obiettivo di compiere un attacco terroristico sul suolo americano. Per lui l'accusa è di aver cercato di aiutare materialmente Al Qaeda. L'arresto sarebbe avvenuto mentre l'uomo stava cercando di far detonare un ordigno. - L'Fbi e la polizia hanno arrestato un uomo a New York sospettato di voler attaccare l'edificio della Fed. L'uomo finito in manette è un bengalese, Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis, entrato negli Stati Uniti in gennaio con l'obiettivo di compiere un attacco terroristico sul suolo americano. Per lui l'accusa è di aver cercato di aiutare materialmente Al Qaeda. L'arresto sarebbe avvenuto mentre l'uomo stava cercando di far detonare un ordigno.

Il 21enne è stato preso a Manhattan dopo aver cercato di far esplodere quella che credeva fosse una bomba ma che in realtà era un falso ordigno fornitogli dagli agenti dell'Fbi per incastrarlo.