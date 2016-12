Il più ricco di sempre? E' un sovrano del Mali

foto Ap/Lapresse 17:21 - Il re Mida per eccellenza non va cercato tra i ricchi di oggi, da Bill Gates ai Rockefeller, bensì nel Mali del XIV secolo. Mansa Musa Primo è l'uomo più ricco della storia, con un patrimonio stimato, tenendo conto dell'inflazione, a 400 miliardi di dollari attuali. Musa fu re del Mali, ricco di sale e di oro, fino alla morte nel 1331. - Il re Mida per eccellenza non va cercato tra i ricchi di oggi, da Bill Gates ai Rockefeller, bensì nel Mali del XIV secolo. Mansa Musa Primo è l'uomo più ricco della storia, con un patrimonio stimato, tenendo conto dell'inflazione, a 400 miliardi di dollari attuali. Musa fu re del Mali, ricco di sale e di oro, fino alla morte nel 1331.

Per stilare la classifica è stato usato un tasso di inflazione in base al quale 100 milioni di dollari del 1913 equivalgono a 2.299 miliardi nel 2012. Tra i Paperoni figura, oltre all'americano Henry Ford, anche Gheddafi. Il Colonnello era solito dormire sotto una tenda anche se disponeva di beni per 200 miliardi di dollari nascosti all'estero.



Non mancano le sorprese: il messicano Carlos Slim, l'uomo più ricco dellla terra, è solo ventiduesimo con 68 miliardi. Bill Gates, il fondatore di Microsoft da anni spodestato dal miliardario messicano, è ben piazzato in classifica con 136 miliardi di dollari. di oggi all'apice della sua ricchezza.



Dominano gli americani, con pochi Paperoni tra i britannici: spicca Guglielmo il Conquistatore che avrebbe lasciato ai suoi eredi al momento della morte 229 miliardi di dollari di oggi.