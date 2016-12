Aiuti per le calamità, la Ue indaga sull'Italia

foto Ap/Lapresse Correlati Terremoto in Emilia, quarantamila sfollati, ma dei fondi ancora nessuna traccia 16:03 - La Ue vuol vederci chiaro sui finanziamenti italiani per le calamità naturali. La Commissione europea ha infatti aperto un'indagine approfondita per verificare se le agevolazioni fiscali concesse dal nostro Paese alle imprese delle zone colpite da calamità naturali, come terremoti e alluvioni, sono in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. L'Antitrust Ue "teme" che queste non compensino il danno realmente subito. - La Ue vuol vederci chiaro sui finanziamenti italiani per le calamità naturali. La Commissione europea ha infatti aperto un'indagine approfondita per verificare se le agevolazioni fiscali concesse dal nostro Paese alle imprese delle zone colpite da calamità naturali, come terremoti e alluvioni, sono in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. L'Antitrust Ue "teme" che queste non compensino il danno realmente subito.

L'Italia non ha inoltre mai notificato a Bruxelles questo tipo di provvedimenti. Le misure nel mirino della Commissione riguardano più precisamente agevolazioni fiscali e previdenziali del 90% (50-60% nel caso di quelle più recenti) che non sono direttamente collegate a una specifica calamità o all'entità del danno effettivamente subito. Se le misure si dovessero dimostrare incompatibili con le norme Ue, l'Italia dovrà recuperare gli aiuti versati. Nel frattempo Bruxelles ha chiesto a Roma di bloccare le agevolazioni fino a quando non ne avrà accertata la compatibilità.



Il caso

La Commissione europea, a quanto risulta, ha cominciato l'indagine su questo caso in seguito a una chiamata in causa da parte del Tribunale di Cuneo che si è trovato a trattare alcuni reclami da parte delle imprese che avevano versato i contributi secondo i parametri normali. Nel 2007, nel 2010 e nel 2012 la Corte di Cassazione italiana aveva indicato che tutti i soggetti che erano stati coinvolti nelle catastrofi naturali in Sicilia e nel nord del paese avevano diritto alla riduzione dell'imposta e dei contributi previdenziali del 90%.



Nel dispositivo di una sentenza del tribunale piemontese risulta, per esempio, che un'azienda aveva chiesto un risarcimento all'Inps per 1,5 milioni di euro quando i danni subiti dalla calamità naturale erano limitati a 70 mila euro. Sono casi del genere che hanno fatto scattare l'allarme all'antitrust europeo. Da qui la decisione di passare ai raggi x tutta la gestione degli interventi di aiuto di emergenza in Italia. La Commissione europea non ha nulla da eccepire quando si tratta di interventi all'insegna dell'emergenza. In questo caso, però, a quanto risulta, gli aiuti sono stati spalmati nel tempo ben oltre l'emergenza (oltre i 3 anni), e sono risultate sconnessi dall'ammontare effettivo dei danni subiti. Di questa inchiesta non fanno parte gli ultimi interventi di aiuto per il terremoto in Emilia Romagna la cui congruita' con le leggi europee viene esaminata separatamente.