08:08

- Nel dibattito Obama è riuscito a convincere gli elettori più importanti, quelli degli Stati in bilico. Da un sondaggio Battleground emerge infatti che, tra i probabili elettori in questi Stati, il 53% lo ha visto prevalere su Mitt Romney. Altri rilevamenti danno il presidente Usa vincitore per gli elettori del Colorado e della California (sondaggio Survey Usa premia Obama con il 56% contro il 32% dello sfidante).