- Barack Obama si è riscattato nel secondo dibattito presidenziale e al termine di un duello molto serrato ed equilibrato i sondaggi lo indicano come il vincitore. Per la Cnn il presidente ha vinto con il 46% delle preferenze contro un 39% per Mitt Romney. Secondo Cbs, il 37% ha giudicato migliore Obama contro un 30% per Romney e un 33% che ha visto un pareggio. Pro-Obama anche un rilevamento della Cnbc che per un 56% assegna la vittoria al presidente.