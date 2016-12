I commentatori tv: "Ora Obama è tornato"

foto Ap/Lapresse 06:06 - "Stavolta, il presidente è tornato". Anche Joe Trippi, sulla Fox News, sancisce il forte recupero del presidente su Mitt Romney. D’accordo con lui anche un analista conservatore, come George Will che sulla Abc dice che "Obama non ha solo guadagnato terreno, ma ha sanato le ferite che si era autoinflitto a Denver, mostrandosi troppo distante e distratto". - "Stavolta, il presidente è tornato". Anche Joe Trippi, sulla Fox News, sancisce il forte recupero del presidente su Mitt Romney. D’accordo con lui anche un analista conservatore, come George Will che sulla Abc dice che "Obama non ha solo guadagnato terreno, ma ha sanato le ferite che si era autoinflitto a Denver, mostrandosi troppo distante e distratto".

Ovviamente canta vittoria Al Sharpton, della progressista Msnbc: "Stasera è stata la migliore performance della carriera di Obama come debater". Rachel Maddow sentenzia: "Stasera Romney s'è scontrato contro un uomo differente". Sulla stessa linea uno dei portavoce di Barack Obama: "Perfino il Grand Old Party – osserva Ben LaBolt – non dichiara che Romney ha vinto".



Ancora più duro Ben Smith, il direttore di Buzzfeed, che anche stavolta, dopo l’incertezza di Romney sulla Libia, a caldo ha detto chi ha vinto e chi ha perso: "Ancora una volta – scrive Smith – Romney ha dimostrato di essere ancora molto lontano dal sembrare un uomo in grado di essere presidente. E questa – a suo giudizio – è la cosa più importante".



Ma la verità è che, alla fine della giornata, Barack Obama è riuscito a bloccare il clima di sfiducia che lo aveva circondato dopo il flop di Denver. "Obama ha fermato il suo scivolone", dice Dana Perino, ex portavoce di George W. Bush.



"La migliore frase della serata è quando Obama ha detto a Candy Crowley: 'puoi dirlo piu' forte', quando Candy aveva appena dato torto a Romney". Cosi Michael Moore, il noto attore icona della sinistra americana, ha twittato a caldo riferendosi al commento della moderatrice sulla scivolata di Romney sulla Libia.