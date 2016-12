Cuba, ok all'espatrio senza permesso

foto Ansa Correlati Fidel Castro, una vita per Cuba 10:28 - Svolta storica a Cuba dove, dopo mezzo secolo, i cittadini non dovranno più chiedere un permesso per lasciare l'isola. Ad annunciare l'eliminazione dei permessi di uscita e delle lettere di invito è stato il governo cubano. La nuova legge entrerà in vigore il 14 gennaio, 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avrà la data di oggi. - Svolta storica a Cuba dove, dopo mezzo secolo, i cittadini non dovranno più chiedere un permesso per lasciare l'isola. Ad annunciare l'eliminazione dei permessi di uscita e delle lettere di invito è stato il governo cubano. La nuova legge entrerà in vigore il 14 gennaio, 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che avrà la data di oggi.

Questa è l'ultima di una serie di riforme varate dal governo di Raul Castro, che sta mettendo la parola fine a numerosi divieti in vigore da decenni. La durata del soggiorno all'estero aumenterà da 11 a 24 mesi, secondo la nuova legge sull'immigrazione che regola la materia.



Il sito ufficiale di Cubadebate e l'edizione digitale del quotidiano Granma scrivono che la riforma della politica migratoria è stata resa necessaria "per aggiornarsi alle condizioni del presente e al futuro prevedibile". Dal 14 gennaio dunque, a un cubano che vuole andare all'estero basterà presentare solo il passaporto e il visto del Paese che intende visitare.



Restrizioni in vigore da mezzo secolo

Negli ultimi cinquant'anni i cubani che desideravano lasciare l'isola dovevano presentare richiesta per un "permesso d'uscita" dal territorio alle autorità, che lo rilasciavano a loro discrezione, senza essere tenute a giustificare l'eventuale no. Tutti erano inoltre tenuti a presentare una "lettera d'invito" all'estero e non potevano rimanere fuori dai confini dello Stato per oltre undici mesi. Nel caso in cui la permanenza si protraesse, il rischio era che i beni fossero confiscati e che chi violava la reggola dovesse considerarsi espatriato definitivamente e quindi senza più possibilità di ritorno.



La riforma delle leggi riguardanti i viaggi all'estero era molto attesa a Cuba dopo una serie di riforme economiche che nel 2011 hanno introdotto una certa dose di libero mercato nel sistema centralizzato comunista.