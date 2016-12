foto Ansa 13:29 - Ramajit Raghav, un arzillo contadino dello Stato indiano di Haryana, ha annunciato di avere battuto il primato che lui stesso deteneva diventando il padre più anziano del mondo a 96 anni. L'uomo era balzato all'onore delle cronache nel 2010, quando aveva rivelato di avere avuto il suo primo figlio maschio dalla moglie Shakuntala Devi, oggi 52enne, che il 5 ottobre ha partorito un altro maschietto. - Ramajit Raghav, un arzillo contadino dello Stato indiano di Haryana, ha annunciato di avere battuto il primato che lui stesso deteneva diventando il padre più anziano del mondo a 96 anni. L'uomo era balzato all'onore delle cronache nel 2010, quando aveva rivelato di avere avuto il suo primo figlio maschio dalla moglie Shakuntala Devi, oggi 52enne, che il 5 ottobre ha partorito un altro maschietto.

La notizia è stata riportata dal quotidiano "The Times of India". L'uomo abita nel villaggio di Kharlhoda e, ai tempi della prima impresa, aveva sottratto il record a un altro indiano, Nanu Ram Jogi, che nel 2007 a 90 anni ha avuto in Rajasthan il suo 22.mo figlio.



Evidentemente i geni indiani devono essere particolarmente robusti se adesso Raghav è riuscito a superare se stesso. La signora Devi ha partorito in un ospedale di Sonipat (a 40 chilometri da New Delhi) un secondo maschietto che i medici hanno definito "sano e robusto" e che ora vive nella casa dei genitori con il fratellino Vikramjeet di due anni.