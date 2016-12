foto Ap/Lapresse

- Il segretario di Stato americano Hilary Clinton si è detta "responsabile" della gestione di quanto accaduto lo scorso 11 settembre a Bengasi, in Libia, quando in un attacco al consolato Usa sono morti l'ambasciatore Chris Stevens e altri tre cittadini americani. Lo riferisce la Cnn. "Il presidente americano Barack Obama e il vice presidente Joe Biden - ha precisato la Clinton - non sono coinvolti nelle decisioni riguardanti la sicurezza".