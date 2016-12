foto LaPresse

02:00

- Centoventi prigionieri sono fuggiti da un carcere di Tripoli, in Libia, e finora soltanto due di loro sono stati arrestati. Lo ha reso noto il Comitato supremo per la sicurezza libico. Il sospetto è che le guardie abbiano accettato tangenti dai detenuti. I servizi di sicurezza sono stati posti in stato di allerta. Si tratta dalla seconda evasione da un carcere di Tripoli dall'inizio dell'anno.