foto Afp

01:31

- La Knesset, il parlamento israeliano, ha votato nella notte il suo scioglimento e convocato le elezioni legislative anticipate per il 22 gennaio 2013. Lo rendono noto fonti ufficiali. Lo scioglimento del parlamento è stato accolto in terza e ultima lettura con 100 voti a favore e zero contrari. Il primo ministro di destra, Benjamin Netanyahu, parte grande favorito, in un clima di tensioni regionali e di crisi economica mondiale.