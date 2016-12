foto Ap/Lapresse

19:30

- "Secondo le stime disponibili, il numero delle vittime in Siria è salito oltre quota 30.000": lo ha detto il sottosegretario agli affari politici dell'Onu, Jeffrey Feltman, precisando che la "cifra per ora non è verificabile dalle Nazioni Unite, per la situazione sul territorio". Solo nella giornata di oggi, secondo gli attivisti dei Comitati di coordinamento locale in Siria, i morti sono stati 52, tra i quali cinque bambini e due donne.