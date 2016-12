Mangi tanta cioccolata? Vincerai il nobel

- Uno studio pubblicato dal New England Journal of Medicine parla chiaro: i paesi con il maggiore consumo di cioccolata sono quelli che sfornano più premi Nobel. La ricerca è stata diretta da Franz Messerli, esperto di ipertensione della Columbia University e ha messo in correlazione la quantità di cioccolata gustata in 23 paesi del mondo con il numero di onorificenze ricevute.

La ricerca mostra come, a ogni aumento di 400 grammi della cioccolata consumata, corrisponda un premio Nobel in più ogni dieci milioni di persone. Al vertice dei paesi più ghiotti di preparati a base di cacao, si piazza la Svizzera con quasi 12 chilogrammi di prodotto per abitante. L'unica eccezione allo studio è rappresentata dalla Svezia: 6,4 chili di consumo pro capite dovrebbero corrispondere a 14 Nobel. Ma i premi ottenuti dal paese scandinavo sono ben 32.



Il professor Messerli introduce l'elemento dell'arbitrarietà per spiegare l'eccezione: "Forse l'Accademia fa qualche favoritismo, oppure gli Svedesi sono molto sensibili agli effetti positivi che la cioccolata produce sul cervello".

Ma se non fosse vero che il cioccolato rende più intelligenti e invece, fossero le persone geniali ad avere una predilezione speciale per il cacao? Consclude Messerli: " Forse è l'essere particolarmente intelligenti a stimolare il consumo, e non il contrario".