Donne cinesi single, arriva l’agenzia che le aiuta a trovare un marito occidentale bello e ricco

foto Dal Web

17:21

- La salvezza per le zitelle cinesi arriva dal Regno Unito. Per loro nasce una speciale agenzia matrimoniale che le aiuterà a trovare un marito bello, istruito, ricco e, soprattutto, occidentale. A mettere in piedi la nuova società è Bienvenida Buck, nota ai tabloid britannici per essere stata prima moglie di Sir Anthony Buck, politico e ministro di area conservatrice, e poi amante dell’alto maresciallo dell’aeronautica inglese Sir Peter Harding. L’agenzia matrimoniale della Buck proporrà alle disperate donne cinesi servizi e incontri con selezionatissimi uomini europei e americani.