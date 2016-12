foto LaPresse

14:51

- I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno deciso di rafforzare le sanzioni nei confronti dell'Iran. Soddisfatto il ministro Terzi: "Si deve trovare una soluzione in tempi rapidi e porre termine all'arricchimento dell'uranio a livelli compatibili con l'armamento nucleare". Le misure colpiranno i settori bancario, nautico e industriale iraniani, e, come spiega Terzi, hanno come obiettivo quello di "portare l'Iran al tavolo del negoziato".