Nobel per l'Economia a Roth e Shapley

Il premio Nobel per l'Economia è stato assegnato agli americani Alvin Roth, classe 1951, e Lloyd Shapley, classe 1923, per le loro ricerche sull'abbinamento di diversi agenti economici, come ad esempio gli studenti con le scuole o i donatori di organi con i riceventi. I due economisti, oltre al titolo, hanno vinto anche un premio di 8 milioni di corone svedesi (circa 924mila euro).

L'onorificienza mondiale ai due americani, che insegnano rispettivamente ad Harvad e all'università della California, è stata data per la loro "teoria delle locazioni stabili e per le pratiche di progettazione di mercato". Sono gli autori dell'algoritmo che è servito a svelare il funzionamento del mercato.



Il riconoscimento, ha affermato il comitato del Nobel, corona "gli sforzi tesi a trovare una soluzione pratica a un problema del mondo reale" da parte di Shapley e Roth, che riceveranno il premio il 10 dicembre a Stoccolma.



Lo scorso anno vinsero il premio altri due americani Sargent e Sims "per i loro studi empirici su causa ed effetto in ambito macroeconomico" e anche per i loro lavori sul riflesso che le politiche di bilancio hanno sull'andamento dell'economia. Con l'assegnazione del premio all'Economia si chiude l'edizione 2012 del Nobel.