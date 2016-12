foto Ap/Lapresse

11:46

- Un aereo cargo armeno diretto ad Aleppo, nel nord della Siria, è stato costretto dall'aviazione di Ankara ad atterrare a Erzurum, nell'est della Turchia, per una perquisizione. Lo riferisce l'emittente Ntv, precisando che a bordo c'erano aiuti umanitari. Il 10 ottobre un aereo di linea siriano proveniente da Mosca era stato costretto ad atterrare in Turchia perché sospettato di trasportare armi per l'esercito di Damasco.