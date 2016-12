foto Reuters

19:30

- Decine di cadaveri sono stati scoperti a sud-ovest di Damasco. Lo ha reso noto l'Osservatorio siriano dei diritti umani. "Sappiamo che sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco - ha detto il presidente dell'organismo - presumibilmente in scontri con l'esercito. La cosa più probabile è che si tratti di combattenti ribelli, ma per ora non siamo in grado di confermarlo". I corpi sono stati trovati tra le località di Moadamiyat al-Sham e Daraya