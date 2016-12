foto Ap/Lapresse Correlati 17:06 - Israele è una "potenza nucleare incontrollata". La denuncia arriva dal premio Nobel per la letteratura Gunter Grass, secondo il quale il Paese è una "forza di occupazione". Grass, che ha parlato a una radio tedesca, era da poco stato dichiarato "persona non gradita" in Israele dopo i suoi attacchi rivolti al Paese nella scorsa primavera. - Israele è una "potenza nucleare incontrollata". La denuncia arriva dal premio Nobel per la letteratura Gunter Grass, secondo il quale il Paese è una "forza di occupazione". Grass, che ha parlato a una radio tedesca, era da poco stato dichiarato "persona non gradita" in Israele dopo i suoi attacchi rivolti al Paese nella scorsa primavera.

"Israele è una potenza nucleare incontrollata", ha detto il premio Nobel alla radio pubblica Ndr. "Numerose risoluzioni delle Nazioni unite non hanno avuto effetto. Israele è una forza d'occupazione e per anni ha rubato terre, ha sfrattato i residenti e li ha trattati come cittadini di seconda classe. Esistono aspetti razzisti in Israele", ha proseguito.





"Questo mi rattrista - ha sottolineato -. E dovrebbe rattristare tutti gli amici di Israele, come rattrista molti israeliani. E si dovrebbe poterlo dire ad alta voce". Lo scrittore, che ha comunque precisato di continuare a ritenersi un "amico di Israele", si è poi difeso dall'accusa di antisemitismo: astenersi dal criticare questo Paese è "per me una nuova forma di antisemitismo", ha detto. L'intervista, alla radio pubblica Ndr, segue la pubblicazione - il mese scorso - di una nuova raccolta di poesie, 'Effimeri', in cui il Nobel tedesco elogia un tecnico nucleare israeliano (Mordechai Vanunu) che ha rivelato i programmi nucleari del suo Paese. Nel volumetto, Grass elogia l'uomo come "un eroe dei nostri tempi" e un "esempio" da seguire.



E la pubblicazione, lo scorso aprile, della poesia - dal titolo 'Quel che va detto' - in cui Grass accusava Israele di essere una minaccia per la pace nel mondo. Parole, queste, che scatenarono una tempesta nei rapporti fra il premio Nobel e Israele, che lo bollò come 'persona non gradita' nel Paese.