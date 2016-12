Nigeria: strage in moschea, venti morti

foto Ansa 15:32 - Almeno venti persone sono rimaste uccise in un attacco a una moschea da parte di un gruppo di uomini armati nello stato settentrionale di Kaduna, in Nigeria. L'attacco è avvenuto in un villaggio sperduto, Dogo Dawa, come hanno riferito le autorità locali. La polizia ha confermato l'attentato ma senza fornire un bilancio delle vittime. - Almeno venti persone sono rimaste uccise in un attacco a una moschea da parte di un gruppo di uomini armati nello stato settentrionale di Kaduna, in Nigeria. L'attacco è avvenuto in un villaggio sperduto, Dogo Dawa, come hanno riferito le autorità locali. La polizia ha confermato l'attentato ma senza fornire un bilancio delle vittime.

Mentre i fedeli erano in preghiera, sono entrati uomini armati che hanno aperto il fuoco contro la folla. Lo Stato di Kaduna, dove si è verificata la strage, è teatro di frequenti violenze tra cristiani e musulmani. La notizia è stata data da Abdullahi Muhammad, capo tribale di un'area vicina al villaggio.



Non ci sono state finora rivendicazioni, ma secondo le autorità a compiere la strage sarebbe stata una banda di rapinatori e banditi che non erano riusciti, nei giorni scorsi, a depredare il villaggio a causa della forte reazione degli abitanti e di un gruppo di auto-difesa appositamente costituito.



Un portavoce militare, il colonnello Sani Usman, ha detto che "i banditi erano stati cacciati dagli abitanti e oggi sono tornati in città e si sono vendicati". Ancora Muhammad ha spiegato che "gli abitanti del villaggio venivano terrorizzati da un gruppo di ladri che, armati, arrivavano da accampamenti nella foresta per depredarli... Ma si sono difesi e i banditi hanno perso alcuni uomini. Ora si sono vendicati".