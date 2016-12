Usa, il "Boss" e Freeman in campo per Obama

foto Olycom Correlati Dossier

Lo spot di Morgan Freeman 07:25 - Bruce Springsteen e Morgan Freeman scendono in campo a sostegno di Barack Obama per risollevare la sua campagna elettorale: secondo quanto annunciato dallo staff del presidente, il "Boss" interverrà giovedì a una manifestazione a Parma, in Ohio, uno degli Stati decisivi per la sfida presidenziale. Intanto, sulle tv ha debuttato lo spot pro-Obama con l'attore Morgan Freeman, che ricorda i risultati dell'attuale amministrazione. - Bruce Springsteen e Morgan Freeman scendono in campo a sostegno di Barack Obama per risollevare la sua campagna elettorale: secondo quanto annunciato dallo staff del presidente, il "Boss" interverrà giovedì a una manifestazione a Parma, in Ohio, uno degli Stati decisivi per la sfida presidenziale. Intanto, sulle tv ha debuttato lo spot pro-Obama con l'attore Morgan Freeman, che ricorda i risultati dell'attuale amministrazione.

Secondo il manager della campagna elettorale di Obama, Jim Messina, Springsteen è portatore degli stessi valori per i quali si batte il presidente democratico, e la sua presenza si spera galvanizzi l'elettorato in Ohio. "Siamo entusiasti per il suo costante appoggio", affermato.



L'attore vincitore del premio Oscar sottolinea invece nei 30 secondi di speech a commento di una serie di immagini il lavoro svolto da Obama negli ultimi 4 anni: "Ogni presidente eredita delle sfide. Pochi ne hanno avute tante quanto lui. Quattro anni dopo, i nostri nemici sono stati portati davanti alla giustizia, i nostri eroi stanno tornando a casa".



"Ci sono ancora sfide da raccogliere, bambini da istruire, una classe media da ricostruire. Ma l'ultima cosa che dovremmo fare è tornare indietro", dice l'attore nel video.