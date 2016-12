foto Ap/Lapresse

06:00

- La coalizione al potere in Tunisia, guidata dal movimento islamico Ennahda (Rinascita) ha raggiunto un accordo per tenere le elezioni presidenziali e parlamentari il 23 giungo 2013. La coalizione specifica che il ballottaggio sarebbe il 7 luglio. Ennahda ha vinto le prime elezioni libere del Paese e guida il governo a fianco del Congresso per la Repubblica e del Forum democratico per il lavoro e la libertà.