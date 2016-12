foto Ap/Lapresse

01:22

- Intorno alla Grande Moschea degli Omayyadi ad Aleppo, la capitale economica del nord della Siria, sono in corso combattimenti. Lo riferiscono testimoni. La moschea attaccata dai ribelli, secondo le fonti, è diventata una sorta di base militare dell'esercito per la sua posizione strategica e per la sua architettura, che ne fa una fortezza. Secondo l'Osservatorio siriano dei diritti umani in una zona dell'edificio è scoppiato un incendio.