Calcio, scontri a Senegal-Costa D'Avorio: feriti

Una decina di persone sono rimaste lievemente ferite negli scontri durante la partita Senegal-Costa d'Avorio, valida per le qualificazioni alle finali della Coppa d'Africa. Fra loro il ministro dello Sport senegalese, El Hadji Malick Gakou, colpito da una pietra. Tutto è cominciato quando alcuni proiettili sono stati sparati verso il campo per protesta contro la Costa d'Avorio in vantaggio per 2-0 dopo un gol di Drogba. La partita è stata sospesa.

Il politico sarebbe stato colpito da una pietra ed è stato portato via. In tribuna sono stati appiccati incendi e molti spettatori hanno lanciato oggetti in campo. L'arbitro, dopo una sospensione di 40', ha mandato le squadre negli spogliatoi.



La Costa d'Avorio era in vantaggio per 2-0 ma, ad accendere l'ira dei senegalesi presenti allo stadio, sarebbe stato il gol del 2-0 di Drogba, realizzato su rigore.