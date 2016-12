foto Ap/Lapresse

00:45

- Il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, è stato ferito leggermente ad un braccio da un colpo di pistola ed è stato ricoverato nell'ospedale militare della capitale del Paese, Noukchott. Aziz "non è in pericolo di vita". Un portavoce del governo ha detto che il colpo è partito accidentalmente contro il convoglio del presidente da una pattuglia militare che non lo ha riconosciuto.