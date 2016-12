foto Reuters

23:05

- Rupert Murdoch scende in campo nella campagna per le presidenziali Usa attaccando su Twitter il Presidente uscente, il democratico Barack Obama, e il suo vice, Joe Biden, schierandosi apertamente dalla parte del candidato repubblicano Mitt Romney. "Sarà un incubo per Israele se vincesse Obama", è l'affondo del magnate australiano, reduce dal clamoroso scandalo noto come "Tabloid Gate" sulle intercettazioni telefoniche illegali in Gran Bretagna.