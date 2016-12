Siria, autobomba fa 8 morti tra cui un bimbo

foto Reuters Correlati Abbattuto un aereo del regime

23:07

- Otto persone, tra le quali anche un bambino e due donne, sono rimaste uccise e altre 13 gravemente ferite nell'esplosione di un'autobomba parcheggiata nei pressi di una ex roccaforte del regime, vicino a Damasco, sulla strada per Homs. Lo riferiscono gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani(Osdh), organizzazione dell'opposizione in esilio con sede in Gran Bretagna.