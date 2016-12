foto Ap/Lapresse

- Colpire i mezzi di informazione nazionali e internazionali in varie città del Pakistan: questo l'obiettivo dichiarato dai talebani secondo quanto rivela la Bbc. La direttiva verrebbe dal leader del movimento estremista di Islamabad Hakimullah Mehsud. I giornalisti sarebbero a rischio attacco in seguito alle pesanti critiche per il loro tentativo di omicidio della giovane attivista Malala Yousufzai.