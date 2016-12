foto Ap/Lapresse

01:42

- Tre persone sono morte e una è sopravvissuta in gravi condizioni nello schianto di un aereo militare della Marina russa, vicino alla base ucraina sul mar Nero da cui era decollato. Lo rende noto il Ministero della Difesa da Mosca, precisando che l'aereo, un Beriyev Be-12 con motori a turboelica, si è schiantato vicino alla sua base in Crimea. A provocare la tragedia il guasto di uno dei due motori, in fase di preparazione all'atterraggio.