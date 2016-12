foto Ap/Lapresse

01:29

- Dopo lo scandalo per le prostitute in Colombia, arriva una nuova bufera sul Secret Service, il corpo d'élite incaricato della protezione del presidente degli Stati Uniti: un suo agente è stato arrestato questa mattina a Miami in evidente stato di ubriachezza. L'agente, di nome Aaron Francis Engler, che dormiva per strada ha aggredito un poliziotto. Solo alcune ore prima, il presidente Barack Obama era ripartito proprio dalla capitale della Florida.