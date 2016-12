Castro, il figlio: "Sta benissimo"

foto Ap/Lapresse Correlati Sul web voci che fosse in coma irreversibile

17:52

- “Mio padre sta benissimo, almeno per quanto è concesso a un uomo della sua età. Legge e svolge i suoi esercizi”. Così Alex Castro, figlio di Fidel, smentisce le voci che davano l’ex presidente cubano in coma irreversibile o comunque in fin di vita.