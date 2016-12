Il Nobel per la pace alla Ue divide Twitter

I tweet critici e divertenti



filippo cirino ‏

L'Europa ha vinto il Nobel per la Pace. Ma solo perchè i paesi arabi hanno schierato la primavera.



matteo grandi ‏

Nobel per la Pace all'Unione Europea. Aver chiuso gli occhi sulla guerra in Siria ha dato i suoi frutti.



Comeprincipe ‏

Quando assegnano un Nobel per la pace, bisognerebbe sempre accertarsi non si riferiscano a quella dei sensi.



Boris Sollazzo

Nobel all'UE. E ora voglio vedere chi ha ancora il coraggio di dire che gli scandinavi non hanno senso dell'umorismo



MdB

Nobel per la Pace all’Unione Europea. La giuria: è l’Europa che ce lo chiede.



nomfup

A ritirare il premio ci andrà lo spread

Giacomo Leopardi

A quanto pare ora noi tutti potremo scrivere nel curriculum di aver contribuito alla vittoria del Nobel per la Pace.

CiccioGià

Nobel per la Pace all'Unione Europea. Quello dell'economia alla Grecia e la Merkel diventa miss muretto.

Nobel per la Pace all'Unione Europea. Ci manca solo l'Economia a Marchionne e la Letteratura a Flavia Vento.

Alberto.Microsatira

Nobel per la Pace all’Unione Europea. A ritirare il premio un greco incazzato nero.

Carlo G. Gabardini

Vista la continua richiesta all'Europa di stimolare artificialmente il cuore dell'economia, direi che è un NobelPACEmaker

passavopercaso

Il premio Nobel per la pace all'unione europea, battute al fotofinish Iran e Siria

Rick DuFer

Ora l'UE non ha una politica estera, non ha un welfare, né un'unione politica. Ma ha un Nobel per la Pace!

angelartl

Il #nobelaeuropa? Vi prego, fate subito provare a anche a me quella droga!

Giulia Carugati

Quindi posso andare in giro a vantarmi dicendo che ho vinto il premio nobel per la pace?

Sergio G Potenza

2013: Nobel per la Pace a #Goku. Motivazione: "Ha salvato la Terra dall'attacco dei Sayan"

Massimo Ferrario

Nobel per la pace alla Ue. Si sono affrettati. Per non darlo alla memoria.

Daniele

Premio Nobel per la pace l'unione europea. Scompiglio al torneo di Risiko più

Daniele Bovi

Dopo il premio #Nobel per la Pace all'Ue indiscrezioni sull'assegnazione della fascia di miss #Grecia alla Merkel