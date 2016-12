foto Dal Web Correlati Nobel Ue, un assurdo premio per i "gatti grassi"

11:55 - Il premio Nobel per la Pace 2012 è andato all'Unione europea. Il riconoscimento è stato assegnato all'Ue per "aver contribuito per sei decenni all'avanzamento della pace e della riconciliazione, la democrazia e i diritti umani in Europa", ha annunciato a Oslo il comitato norvegese del Nobel. "Oggi una guerra tra Germania e Francia sarebbe impensabile, ciò dimostra che con la reciproca fiducia nemici storici possono diventare partner".

Barroso: "Onore per 500 milioni di europei"

"E' un grande onore per l'intera Unione europea e per tutti i 500 milioni di cittadini Ue essere premiati con il Nobel per la pace 2012", è il commento che il presidente della Commissione Ue Josè Manuel Barroso affida a Twitter.



Presidente Schulz: "Siamo commossi"

Masssima soddisfaziona anche da parte del presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz. "Siamo profondamente commossi e onorati. La riconciliazione - ha aggiunto - è ciò che l'Unione Europea è. Può servire come fonte di ispirazione. L'Ue è un progetto unico che ha sostituito la guerra con la pace, l'odio con la solidarietà".



Merkel: "Incoraggiamento per la pace"

"Il premio Nobel è un incoraggiamento agli sforzi per la pace", così il cancelliere tedesco Angela Merkel.