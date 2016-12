foto Ansa

08:06

- "Il duello in tv ha confermato per l'ennesima volta che non esiste migliore difensore della classe media di Joe Biden. Non potrei essere più orgoglioso di lui". Questo il commento a caldo del presidente Barack Obama dopo il confronto tra i due candidati alla vicepresidenza diffuso su Twitter. "Credo che sia stato stupendo", è riuscito a esprimere "la passione" con cui siamo impegnati "per far crescere l'economia per la classe media americana".