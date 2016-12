"Castro in coma profondo" e il web si scatena

foto Ap/Lapresse Correlati Fidel Castro, una vita per Cuba 23:40 - Nelle ultime ore stanno circolando sul web "rumors" secondo i quali sarebbero di gran lunga peggiorate le condizioni di salute di Fidel Castro. La provenienza delle voci è esterna a Cuba. L'edizione on line del quotidiano venezuelano "El Nacional" parla addirittura di "morte cerebrale": l'ex presidente cubano, 86 anni, sarebbe collegato a un respiratore artificiale. - Nelle ultime ore stanno circolando sul web "rumors" secondo i quali sarebbero di gran lunga peggiorate le condizioni di salute di Fidel Castro. La provenienza delle voci è esterna a Cuba. L'edizione on line del quotidiano venezuelano "El Nacional" parla addirittura di "morte cerebrale": l'ex presidente cubano, 86 anni, sarebbe collegato a un respiratore artificiale.

Il giornalista cubano Alberto Muller, scrive da Miami sul suo blog che "da mesi la sindrome da demenza senile di Castro si è aggravata fino al punto che il leader rivoluzionario cubano non riesce neanche a sedersi a cenare con i suoi figli". Muller aggiunge che "Castro non riesce nè a camminare nè a parlare", e, conferma, "neanche a respirare autonomamente".



Anche la blogger cubana Yoani Sanchez ne parla sul suo profilo twitter. "Il mio telefono non smette di suonare. Tutti mi chiedono notizie sulla salute di Fidel Castro ma non ho nessuna certezza, so solo che circolano rumors", si legge in un messaggio pubblicato negli ultimi minuti.



Intervistata da un quotidiano della città argentina di Mendoza, Sanchez ha aggiunto: "ogni tanto si sparge la voce che Fidel è morto, e questo lo provoca o qualcuno fuori dal regime oppure dall'interno stesso del regime castrista. Perché? Perché così dopo tutti apprendiamo che Fidel non è morto, ed è come se la sua figura rinascesse come l'Araba Fenice, e così la sua figura si mantiene e si ingigantisce. Ma anche quando accadrà noi cubani saremo gli ultimi a saperlo".