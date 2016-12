Nobel per la Letteratura al cinese Mo Yan

Mo Yan è lo pseudonimo scelto dallo scrittore e sceneggiatore cinese Guan Moye (Gaomi, 17 febbraio 1955) e significa "colui che non vuole parlare". E' autore di sette romanzi (tra cui "Sorgo rosso", "Rossa radice cristallina" e "Grande seno fianchi larghi"), di una dozzina di racconti e di numerose storie brevi.



La vita, gli studi e le pubblicazioni

A diciotto anni va a lavorare in una manifattura di cotone e facendo capriole tra le balle si riempie di fili: è questo evento, come lui stesso ha raccontato, ad aver scatenato la sua fantasia. Nel febbraio del 1976 abbandona il povero e isolato paese natale per arruolarsi nell'esercito. Fa il soldato semplice, il caposquadra, l'istruttore, il segretario e lo scrittore.



Nel 1997, congedatosi dall'esercito, Mo Yan inizia a lavorare per un giornale. Nel frattempo si è laureato presso la facoltà di Letteratura dell'Istituto artistico dell'Esercito di liberazione popolare (1984-1986) e ha ottenuto un master in Studi letterari e artistici presso l'Università Normale di Pechino (1989-1991). Inizia a pubblicare nel 1981.



Oltre ai romanzi, ha scritto undici novelle, tra le quali "Felicità", "Fiocchi di cotone", "Esplosioni", "Il ravanello trasparente". Tra i racconti, "Il cane e l'altalena" e "Il fiume inaridito", che Einaudi ha pubblicato nella nuova edizione della raccolta di racconti "L'uomo che allevava i gatti" (2008).



Conquistò il successo con "Sorgo rosso"

Da "Sorgo rosso" è stata tratta la sceneggiatura dell'omonimo film Zhang Yimou (Orso d'Oro a Berlino nel 1988). Mo Yan ha scritto inoltre la sceneggiatura del film "Addio mia concubina" di Chen Kaige. Nel 1997 ha vinto il "China's Annual Writer's Award", maggiore premio letterario cinese. Nel 2005 ha vinto il premio per la letteratura internazionale "Nonino".



Le critiche indirette alla società cinese

Mo Yan attualmente vive in Cina e le sue critiche alla società e al sistema politico del suo Paese sono quasi sempre indirette. A tratti risultano evidenti, come nel caso del libro "Rane", nel quale mette sotto accusa la politica del figlio unico, in vigore in Cina da oltre 30 anni.



Delusione per la canadese Munro

Tra i favoriti per il Nobel c'erano la canadese Alice Munro, l'algerina Assia Djebar e l'egiziana Nawal el Saadawi. Delusione anche per gli americani Philip Roth, Don Delillo, Cormac McCarthy e Thomas Pynchon.