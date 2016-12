foto LaPresse

10:56

- Il ministro degli Esteri, Giulio Terzi, in un'audizione alla Camera interviene sul caso dei due marò italiani trattenuti in India. "Siamo allibiti e sconcertati per il fatto che uno Stato di diritto come l'India non riesca a esprimere con coraggio un giudizio in tempi rapidi che riporti a casa i nostri marò", ha detto il capo della Farnesina. I nostri connazionali sono accusati di aver ucciso due pescatori scambiati per pirati.